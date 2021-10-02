Miyase İlknur: Sarışınla flört edip esmerle mantık evliliği yapma noktasına geldik

Erdoğan, ABD’de başkanla görüşmedi diye öfke patlaması yaşadı. Oysa alt kademede iki ülke heyetleri arasında görüşmeler yapıldı. Ama ille de kendisi görüşmeliydi ki iç siyasette fiyaka yapsın.

Bir de daha önceki başkanlarla böyle bir şey yaşamadığını söylemesi yok mu?

Trump’ın rahip Brunson krizi sırasında attığı bir tweet’le doları bir gecede 1 lira birden artırması, gönderdiği mektupta “Aptal olma” diye bırakın diplomasiyi, iki insan arasında bile kabul edilmeyecek hakarette bulunması, Erdoğan için önemsiz demek ki… Telefonuna çıkıyordu ya daha ne olsundu.

Erdoğan, bununla da kalmayıp “Biz Rusya’dan şu ana kadar herhangi bir yanlışlık görmedik” demesin mi?

Geçen yıl Kremlin’de kapı önünde kendisini bekleten, İdlib’de 33 askerimizin şehit edildiği hava saldırısında emri veren herhalde Putin değil de Rus Çarı Deli Petro’ydu.

Sonuçta sarışınla flört edip esmerle mantık evliliği yapma noktasına geldik anlaşılan.

Miyase İlknur’un yazısı