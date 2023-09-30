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Yaramazlara biraz batar!

Miyase İlknur: Peki yargının namusu kurtuldu mu?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sekiz sanıklı Gezi Parkı davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. İnceleme sonucunda Yargıtay, Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet, aralarında Hatay milletvekili Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Tayfun Kahraman için istenen 18’er yıl hapis cezasını onadı. 

Yargının namusunu kurtarmak adına da güya adil yargılama yapılmış gibi göstermek için Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ile Yiğit Ekmekçi hakkında da 18 yıllık hapis kararı bozuldu. Bu üç isim adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Peki yargının namusu kurtuldu mu?

Miyase İlknur’un yazısı

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