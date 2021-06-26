Miyase İlknur: Mücahit Aslan, SBK ile ilişkilerini anlatsa da öğrensek

Bu becerikli Sezgin’in çöktüğü şirketleri topladığı bir de Mega Varlık Şirketi var malum. Türkiye’de bir varlık şirketi kurmanın çok zor ve teferruatlı mevzuatı var. Bir kere BDDK’den izin almak gerekiyor. Koskoca BDDK nasıl oluyor da karapara akladığını tespit edemiyor bu becerikli Sezgin’in. Yoksa arkasında güçlü bir referansı olduğu için araştırmaya gerek mi duymuyor? Bu referansın kim olduğunu, konuştuğum herkese sordum. Hepsi de onun devletteki en güçlü ayağının Mücahit Aslan olduğunu söyledi. “Olsa olsa odur” dendi. Mücahit Aslan, SBK ile ilişkilerini anlatsa da biz de öğrensek. Doğru değilse bu söylenenler neden herkes onun ve babası İhsan Arslan’ın adını fısıldıyor o zaman. Hepsi de Aslan ailesi ile husumetli değil ya?..
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