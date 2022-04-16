Miyase İlknur: Man Adası davası ayan beyan bir katakulliye kurban gitmiş

Gönderilen bu paranın karapara olup olmadığının araştırılması gerekmez mi?
Türkiye’de özellikle AKP iktidarının son dönemlerinde ödemeler dengesinde sürekli net hata noksan kaleminin fazla vermesi dikkat çekmektedir. Daha açık anlatımla kaynağı belirsiz kayıt dışı döviz girişinin artış göstermesi. İşte Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı o dekontlarda da Türkiye’ye kaynağı belirsiz para girişleri olmuş. Ama tercihli hâkim sistemi nedeniyle bunlar araştırılmıyor.
Man Adası davası ayan beyan bir katakulliye kurban gitmiş.