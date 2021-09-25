Miyase İlknur: Kürt seçmen ‘Sorunumu meşru zeminde çözün’ mesajını daha nasıl verecek?

Son yerel seçimlerde İmralı’nın talimatlarını Kürt seçmen dikkate almadığına göre muhataplık makamının kimliği ve adresi değişmiş demektir.

Kürt seçmen son seçimdeki tavrıyla muhatabının parlamentodaki temsilcisinin HDP olduğunu gösterdi. Ayrıca hendek olaylarından sonra bölge ağır bir travma yaşadı. AKP’nin baskıcı politikaları kadar hesapsız, hayalci Kürt siyasetinden de bizar oldu. Kürt seçmenin HDP’ye dört elle sarılması bundandır. Seçmen “Benim sorunumu meşru zeminlerde çözün” mesajını daha nasıl verecek?

Miyase İlknur’un yazısı