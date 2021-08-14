Miyase İlknur: Kimdi bu ‘ırkçılar’?

Kimdi bu “ırkçılar”?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Beyaz Türkler”, laikler vs…

Oysa Suriyeli sığınmacılardan rahatsız olan ve Sultangazi’de, Sultanbeyli’de, Esenyurt’ta neredeyse her akşam yaşanan ve karakol zabıtlarına da yansıyan sokak savaşlarında sokağa çıkanlar AKP seçmeniydi. Altındağ’da da öyle..

Suriyeli ve Afgan sığınmacıların CHP seçmeni olarak gördükleri “Beyaz Türkler”in ne mahallesinde oturabilme ne de onların yapacağı işlere talip olma durumu var. O nedenle “ırkçı” diye yaftalanan bu grupların Suriyeliler yüzünden ev kiralarının artması ya da işlerini ellerinden alması mümkün değil. Toplu taşıma araçlarında da karşılaşmaları, Suriyeliler nedeniyle ayakta yolculuk yapmaları da söz konusu olamaz.

Miyase İlknur’un yazısı