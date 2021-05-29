Miyase İlknur: Kıbrıs’ta PKK yapılanması varsa KKTC’nin güvenlik güçleri ne iş yapar?

Korkut Eken de Saygı Öztürk’e adaya Atilla Peker’le gittiğini doğruladı. Güya adada PKK sızmaları varmış da ne olur olmaz diye yanına Atilla Peker’i de almışmış.

Allah Allah!

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Kıbrıs’ta PKK yapılanması varsa KKTC’nin güvenlik güçleri ne iş yapar?

Yoksa KKTC, PKK’yi terör örgütler listesine almamış mı?

Hadi diyelim ki yavru vatanın polisi bu işte uzman değil. Peki, orada bulunan TSK, PKK’nin hakkından gelemeyecek kadar beceriksiz mi? O zaman Rum kesimi EOKA tarzı yeni bir terör örgütüyle saldırıya geçecek olsa vah halimize…

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Yok, PKK konusunda ille de Türkiye’nin yardımı gerekiyorsa ve Korkut Eken gibi Özel Harekât’ı eğitmiş bir komutana ihtiyaç varsa, yanına eğittiği birimden kuvvetler almak yerine bir suç örgütünün iki numaralı ismi ile gitmesi de neyin nesi?

Hem Korkut Eken, Atilla Peker’i nereden tanıyor?

Asker arkadaşı mı yoksa başka işleri kotardığı örgüt arkadaşı mı?

Yoksa Çatlı, Çakıcı ve Yeşil gibi o da mı devlet adına çalışıyor?

Miyase İlknur’un yazısı