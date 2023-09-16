Miyase İlknur: İnsanlığa karşı suç işlediniz

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas katliamı davasında firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünde zamanaşımı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Olay tarihine ve yürürlükte olan lehe kanun hükümlerine bakıldığında en uzun zamanaşımı süresi 20 yıl. Ancak yakalama kararı çıkarılmış ve dava açılmış olanlar için bu süre 10 yıl daha uzatılınca zamanaşımı ortadan kalkar.

Sivas katliamı davasında firari üç sanığın kaçak sayılması için mağdur avukatlarının talepleri mahkeme tarafından kabul edildi ve kaçak sayıldı. Bu durumda zamanaşımının gerçekleşmesi için bir 10 yıl daha sürenin dolması beklenmedi.

Almanya’da olduğu bilinen üç sanık için kırmızı bülten çıkarılmasına karşın bir türlü bulunamayışı ilginç. Devletin, beceriksizliği veya ihmali ile, yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı sanıklar adeta ödüllendirildi.

Miyase İlknur’un yazısı