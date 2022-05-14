Miyase İlknur: İktidarını kaybetmemek için kullandığı en önemli araç

İktidarını kaybetmemek için kullandığı en önemli araç yargı. Muhaliflere dehşet ve korku salmak amacıyla yargıyı sopa gibi kullanan iktidar, kendi korkusunu bastırmak için karşı cepheyi korkutma politikasına abandıkça abanıyor. Selahattin Demirtaş’ı, HDP’li belediye başkanlarını, Osman Kavala’yı, Can Atalay’ı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemine dikkat çeken emekli amiralleri, 28 Şubat davası sanıklarını ve son olarak Yargıtay’da bozulan Balyoz davası sanıklarını cezalandırma girişimi bu yüzden.

Son olarak da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza da yine kendi korkusunun sonucu.

Miyase İlknur’un yazısı