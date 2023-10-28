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Yaramazlara biraz batar!

Miyase İlknur: Fiyat indirimi sadece borsadaki hisse senetlerinde gerçekleşti

Mağazalarında büyük indirim olduğunu duyurmak isteyen mağaza sahiplerinin dev afişler yazdırıp yazdırıp girişe astıkları “Patron çıldırdı” sözü geçen hafta Türkiye’de yaşananlara bire bir uyuyor.

Bu cümleye bakarak bizim Reis’in doğalgazda, akaryakıtta ya da çarşı pazarda fiyatları aşağı indirdiğini tabii ki düşünmüyorsunuz. Hatta “İndirdim” dese bile inanmayacaksınız. Daha geçen hafta köprü ve otoyollarda yapılan zamların geri alınması açıklandığı halde zamlı tarifeden geçiş yaptınız çünkü.


Fiyat indirimi daha doğrusu fiyat çakılması sadece borsadaki hisse senetlerinde gerçekleşti.

Miyase İlknur’un yazısı

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