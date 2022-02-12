Miyase İlknur: CHP asla ve kata razı gelmez

Muhalefet kanadında yer alan altı partinin liderleri bugün bir araya gelecekler. Hem muhalefet hem iktidar cenahının gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak sonuçta. Yuvarlak masa etrafında yapılacak bu toplantı tarihi önemi haizdir. Bu masayı deviren taraf tarihe hiç de hoş olmayan ifadelerle geçecektir.

DEVA ve Gelecek Partisi, ittifak sisteminde “Yüzde 1’in bile önemi var ve bize mecburlar” yaklaşımı içindelerse akıllarından bile geçirmesinler. CHP tabanı hem başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı’nın ittifakın küçük partilerinin belirlediği isimler olmasına asla ve kata razı gelmez. Ayrıca bu son derece riskli bir adım olur. Dimyat’a pirince gidilirken evdeki bulgurdan olunur.

Miyase İlknur’un yazısı