Miyase İlknur: Boykotun en alasını iktidar yapıyor

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Boykot yapılacaksa en âlâsını iktidarımız yapıyor zaten. Hem öyle sizin yaptığınız gibi bir günlük boykot da değil, iktidarda olduğu sürece bitmeyecek bir boykot. İlk boykotu muhalif gazetelere başlattı. Kamu kurumlarına alınan takım gazetelerden gazetemiz Cumhuriyet başta olmak üzere tüm muhalif yayın organlarını çıkardı. Kamuya ait bankalardan tutun da tüm şirketlerin reklamlarından mahrum bıraktı.

Dile kolay 2002’den başlayan boykot bugüne kadar sürüp gitti. Tam 23 yıldır tek bir kamu reklamı gelmedi muhalif yayın organlarına. Yandaş medyaya ise kamu reklamları oluk oluk akıtıldı. İktidarın kendilerine ceza kesmesinden korkan özel sektör de istemese de bu boykot kararına katılmak zorunda kaldı.

THY uçaklarında yolculara dağıtılan gazeteler arasından da çıkarıldı muhalif gazeteler. Deniz otobüslerinde yolcuların, iktidar borazanı televizyonların yayını dışında başka kanalları izlemesi imkânsız. Cumhurbaşkanının seyahatlerinde muhalif medyaya boykot uygulandı. Ellerinde soruları yazılı verebilecekleri yandaş medya mensupları çağrıldı. İBB AKP’de iken tüm kamu kuruluşları Hamidiye suyu kullanırken belediyeyi kaybettiklerinde Hamidiye su boykota uğradı.

Miyase İlknur’un yazısı