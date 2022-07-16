Miyase İlknur: Biden Erdoğanizmin etkisinde fena kalmış anlaşılan

Biden yönetimi için Suudi Arabistan ile ilişkilerinde Yemen krizi ile Kaşıkçı cinayeti ve toplumsal muhalefet gruplarının hapse atılması en önemli sorundu. Göreve başlar başlamaz Yemen’de askeri saldırılara desteğini keserek Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde savaşa diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla özel temsilci bile atadı.

Sonra ne oldu?

Biden, koştura koştura Yemen’deki katliamdan ve Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tuttuğu Prens Selman’ın ayağına gitti. Üstelik o Selman, Ukrayna savaşı başladığında kendisine randevu bile vermemişti.

Erdoğan da katliamdan Prens Selman’ı sorumlu tutmuş, hatta Suudilerin en üst düzey bürokratları hakkında açtığı davayı bile birkaç milyar dolar için kapatıp Selman’ın ayağına gitmemiş miydi?

Bu Biden Erdoğanizmin etkisinde fena kalmış anlaşılan.

Miyase İlknur’un yazısı