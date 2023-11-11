Miyase İlknur: Anayasal düzenin ruhuna el fatiha

İradesini tek adama devretmiş, adı konmamış saltanat rejiminin noteri konumundaki TBMM mesaj yayımlasa ya da bu konuda özel oturum yapsa doğrusu komik duruma düşerdi.

Gerçi Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nden bile fırça yiyen ve haddini aşan bu dairenin üyelerine “Sizin ne haddinize bize ayar vermek. Kendinize gelin” diyemeyen TBMM, komik duruma düşmenin ötesinde aciz, ezik, şamar oğlanı durumuna düşmüştür.

TBMM’nin hali pürmelali böyle.

Peki ya yargının hali?

Saltanat rejimine geçtiğimiz günden beri majestelerinin yargısı önündeki anayasa ve TCK’nin hükümlerine göre değil Saray’dan gelen talimatlara göre karar vermek içtihatı oluştu. Arada bir kamuoyunu şaşırtan kararlar da almadı değil. Hukuki karar verenlerin başına neler geldiğini gördük.