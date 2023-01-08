Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mithat Sancar: ‘Altılı masa’ müzakere yürütelim hayır demeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Altılı masa adaylar çıktıktan sonra ‘Gelin açık konuşalım, müzakere yürütelim’ derse biz ‘Hayır’ demeyiz” dedi.

Fotoğraf: HDP

Partinin Kars il örgütü dördüncü olağan kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını ve HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti.


Buldan’ın açıklamasına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç’sa “Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz, buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz” demişti.

TELE 1 yayınında Zeynel Lüle’nin sorularını yanıtlayan Sancar, şunları dedi: “Ortada şaşırtıcı bir durum yok. 27 Eylül 2021 tarihinde bir tutum belgesi açıkladık. Bu metinde bizim seçim stratejimiz vardı. Şeffaf politika için o metini yazdık. Halkımızla da paylaştık. Biz ittifak görüşmelerimizi yaptık. Bu görüşmelerden somut gelişmeler çıktı. Emek ve özgürlük ittifakı kuruldu. Biz bu iktidarı göndermek istiyoruz. Bununla da yetinmek istemiyoruz, bu düzeni değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.

HDP olarak bir mekanizma oluşturduk. Bizimle açık diyaloğa neden girmediklerini onlar açıklamak zorunda. Çok sadece bir yöntem öneriyoruz. Kamunun önünde açık diyalog öneriyoruz. İsmi de sonra konuşalım dedik. Adayımızı ilan ettikten sonra seçimlerin doğasında var açık diyalog ve müzakere yöntemi geçerli olabilir. Daha da açık konuşayım, biz adayımızı çıkardıktan sonra gelin açık konuşalım müzakere yönetelim derse biz hayır demeyiz.”

SON HABERLER

Kürdün oyunu beleş sanmak…

Altılı Masa, eğer ülkeyi AKP karanlığından kurtaracaksa, bunu Kürt halkının ince yerine değmeden yapmak durumunda.

Beka kaygısı, demokrasi sancısı

Beka kaygısı, demokrasi sancısı

Kısa vadeli kazançlar için memleketin zaten bir ayağı topal demokrasisine bile tahammül edemeyip iyice budamanın, güvenlik kaygılarına bir faydası yok.

Akran zorbalığı travmatik bir deneyimdir

Akran zorbalığına maruz kalmak öz değer problemi, depresyon, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları gibi birçok psikolojik probleme sebep olabileceği gibi intiharla bile sonuçlanabilir. Akran zorbalığını normalleştirmek çok yanlıştır.

‘Barda Son Gece’: Kadınlar ne konuşur?

Tiyatro Pera’nın ‘Barda Son Gece’ adlı yeni oyunu, erkeklerin zihnindeki hiç bitmeyen bir sorunun yanıtını veriyor…
Sade ve anlaşılır konuşan, katmanları derin bir oyun, iyi oyunculuklar…

Derbide kazanan Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasındaki derbide lider Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı.