Mithat Sancar: ‘Altılı masa’ müzakere yürütelim hayır demeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Altılı masa adaylar çıktıktan sonra ‘Gelin açık konuşalım, müzakere yürütelim’ derse biz ‘Hayır’ demeyiz” dedi.

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Partinin Kars il örgütü dördüncü olağan kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını ve HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti.

Buldan’ın açıklamasına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç’sa “Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz, buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz” demişti.

TELE 1 yayınında Zeynel Lüle’nin sorularını yanıtlayan Sancar, şunları dedi: “Ortada şaşırtıcı bir durum yok. 27 Eylül 2021 tarihinde bir tutum belgesi açıkladık. Bu metinde bizim seçim stratejimiz vardı. Şeffaf politika için o metini yazdık. Halkımızla da paylaştık. Biz ittifak görüşmelerimizi yaptık. Bu görüşmelerden somut gelişmeler çıktı. Emek ve özgürlük ittifakı kuruldu. Biz bu iktidarı göndermek istiyoruz. Bununla da yetinmek istemiyoruz, bu düzeni değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.

HDP olarak bir mekanizma oluşturduk. Bizimle açık diyaloğa neden girmediklerini onlar açıklamak zorunda. Çok sadece bir yöntem öneriyoruz. Kamunun önünde açık diyalog öneriyoruz. İsmi de sonra konuşalım dedik. Adayımızı ilan ettikten sonra seçimlerin doğasında var açık diyalog ve müzakere yöntemi geçerli olabilir. Daha da açık konuşayım, biz adayımızı çıkardıktan sonra gelin açık konuşalım müzakere yönetelim derse biz hayır demeyiz.”