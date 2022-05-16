Mithat Fabian Sözmen: Özdağ futbol sahnesini de es geçmedi

Memleketin politik ikliminin gerici katmanlarına cuk oturan söylemleriyle en hızlı çıkış yapan faşist ödülüne göz kırpan Ümit Özdağ futbol sahnesini de es geçmedi. Ayaklı provokasyon makinesi olarak göçmen düşmanlığıyla yakaladığı popülariteyi Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasına gölge düşürmede kullanan Özdağ, Yunan Kemençe Ustası Matthaios Tsahouridis’in Apolas Lermi’yle beraber taraftarın karşısına geçmesini engelledi.

Karadeniz’de kemençesiyle daha önce pek çok kez bu toprakların ezgileriyle sahne alan; Trabzonspor’un tören için yaptığı daveti “Ne büyük bir onur! Trabzonlu ve Pontuslu her kültürel kutlama bizi sonsuza dek birleştirecektir” sözleriyle kabul eden Tsahouridis’i bir anda “Türk düşmanı” ilan eden organizasyonu çok iyi tanıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen’in yazısı