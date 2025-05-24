Mithat Fabian Sözmen: İşçi sınıfının taraftarlığı anonimliğe, edilgenliğe ve seyirciliğe mahkum

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İşçi sınıfının futbola (ve diğer kitle sporlarına) olan sevdasını açıklamaya çalışırken şu ana kadar nelerden bahsettik? Oyun dürtüsü, rekabet ruhu… İnsanlık dışı emek rejimine insani bir mola… Çatışma dolu toplumsal hayattan kaçış… Yaşamsal enerjinin -bastırılmış şekilde de olsa- kendine akacak bir yol bulması…Elbette daha fazlası da var, taraftarlık mesela. Kendinden daha büyük bir geleneğe, cemaate bağlanmak. Onunla özdeşleşmek. Yalnızlığını hiç tanımadığın insanlarla gidermek…

Sosyal medya çağıyla birlikte bu yalnızlığı giderme hali bir yandan çok daha toksik şekillere bürünürken bir yandan da taraftarları asla boş bırakmıyor, onlara kolayca ulaşıyor. Her gün bu enerjiyi içinde barındırdığı tüm nostaljiyle, keyifle, nefretle, dostlukla yeniden üretiyor. Ancak bu üretim işçi sınıfının taraftarlığının anonimliğe, edilgenliğe ve seyirciliğe mahkum oluşunu değiştirmiyor.

Rekabetçi kitle sporlarının, özgünlüğü, yerelliği yutan tekelci, tek tipçi örgütlenmesinin esas marazı da burada ortaya çıkıyor. Küreselleşmeyle birlikte iyice hakim olan bu harekat, kimilerinin vurguladığı gibi taraftarı sadece müşteri kılmıyor aynı zamanda koca bir halkı edilgen seyircilere dönüştürüyor. Ve bu seyirciler, -spor seyircisini izlediği şeye hakim olma konusunda tiyatro seyircisinin önüne koyarak öven Brecht’in iddiasının aksine- izledikleri şeye ne kadar hakim olurlarsa olsunlar bu yetkinlik onların edilgenliğini değiştirmeye yetmiyor.

Modern sporlara dair en karamsar fikirlerin sahibi Theodor Adorno, Thorstein Veblen’e yanıtında modern sporların insan vücuduna makinelerin etkisiyle kaybettiği bazı özellikleri geri kazandırdığını ama bunu sadece onu makineye daha kesin şekilde hizmet etmeye eğitmek için yaptığını söyleyerek “Bu nedenle sporlar, nerede düzenlenirlerse düzenlensinler, özgürlüksüzlük dünyasına aittirler” diyordu.

Şimdi gelelim bu yazının adeti olduğu üzere ‘iyimser’ görüşe… Wilhelm Reich, 1930’larda futbolun ‘doğrudan siyasetsizleştirici’ ve ‘gençlerin gerici eğilimlerini destekleyen’ özelliklere sahip olduğunu öne sürerken bu saptamayı temel olarak tribünlere bakarak yapıyor, “Yaşamsal enerjisini bir futbol maçıyla boşa harcayan, yanlış yere kanalize eden” insanlardan bahsediyordu. Bununla birlikte Reich doğru politik aktörlerle, doğru yaklaşımla bu enerjinin doğru yola saptırılabileceğini de düşünüyordu.

Bu potansiyel gücün her zaman burada olacağı açık, ama bu potansiyelin kendisinin de onu dönüştürme hayalinin de yeryüzünün her santimetrekaresine hükmeden emperyalizmin ve küreselleşmenin hakemliğinde maçlara 100 yıl, 70 yıl, 50 yıl öncekine göre çok daha dezavantajlı başladığı kesin.

Mithat Fabian Sözmen’in yazısı