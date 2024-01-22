MIT araştırdı: İnsan emeği ‘şimdilik’ yapay zekadan daha ekonomik

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Üniversitesi’nin (MIT) çalışmasına göre insan emeği ‘şu anda’ ekonomik olarak yapay zekadan daha cazip.

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

Yapay zeka teknolojilerinin, gelecekte insanların geçimlerini nasıl etkileyebileceğine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Goldman Sachs, yapay zekanın önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm işgücü piyasasının yüzde 25’ini otomatikleştirebileceğini tahmin ediyor.

McKinsey’e göre, 2055’e kadar tüm işlerin neredeyse yarısı yapay zeka odaklı olacak. Pennsylvania Üniversitesi, NYU ve Princeton tarafından düzenlenen bir anket, ChatGPT’nin tek başına işlerin yaklaşık yüzde 80’ini etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre MIT araştırmacıları da yapay zekanın belirli rolleri yerine getirmesinin ne kadar mümkün olduğunu ve işletmelerin çalışanları yapay zeka teknolojisiyle değiştirme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu değerlendirmeye çalıştı.

MIT araştırmacıları, yapay zekanın yer değiştirmesi riski altında olduğu belirlenen işlerin çoğunun, aslında en azından şu anda otomatikleştirilmesinin ekonomik açıdan faydalı olmadığını buldu.

‘İşgücü kaybı daha yavaş olacak’

MIT Araştırma Bilimcisi Neil Thompson çalışmaya ilişkin şunları kaydetti:

“Yaklaşmakta olan yapay zeka kaynaklı işgücü kaybı, bazı yorumcuların önerdiğinden daha yavaş ve daha az dramatik bir şekilde gerçekleşecek. Son araştırmaların çoğunda olduğu gibi, yapay zekanın görevleri otomatikleştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu bulduk. Ancak bu görevlerin çoğunun henüz otomatikleştirilmesinin çekici olmadığını gösterebildik.”

Çalışma yalnızca görsel analiz gerektiren işlere, yani bir üretim hattının sonunda ürünleri kalite açısından denetlemek gibi görevleri içeren işlere baktı.

Thompson “Görme görevlerini yerine getirmek için insanlara ödenen ücretlerin yalnızca yüzde 23’ünün yapay zekayla otomasyona geçirilmesinin ekonomik açıdan cazip olacağını bulduk. İnsanlar, işlerin bu kısımlarını yapmak için hala daha iyi ekonomik seçimdir” dedi.

IMF: Yapay zeka, işlerin yüzde 40’ını etkileyecekhttps://www.diken.com.tr/imf-yapay-zeka-islerin-yuzde-40ini-etkileyecek/