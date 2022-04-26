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Yaramazlara biraz batar!

Mısır’da Roma dönemine ait Zeus tapınağı kalıntıları bulundu


Mısır’ın Sina Yarımadası bölgesinde M.Ö. 30 – M.S. 395 yılları arasında ülkede hüküm süren Roma imparatorluğu dönemine ait bir tapınağın kalıntıları keşfedildi.

Fotoğraf: AA

Mısır Turizm Bakanlığının resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.


Açıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius’a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

Tapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık sekiz metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi.

Tapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

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