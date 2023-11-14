Mısır: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail yardımların girişine engel oluyor

Mısır, Gazze Şeridi’ne açılan Refah Sınır Kapısı’nın kapanmadığını ancak İsrail’in yardımların girişine engel olduğunu duyurdu.

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Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulduğuna ilişkin algının doğru olmadığını içeren basın açıklamasında “Gazze Şeridi’ndeki krizin başlangıcından bu yana hiçbir zaman Refah Sınır Kapısı kapatılmadı, Refah Sınır Kapısı açık” ifadelerini kullandı.

“Engelleyici şartlar ve dayanaksız gerekçelerle Gazze Şeridi’ne yardımların girişine engel olan İsrail tarafıdır” diyen Ebu Zeyd, bunun aksine dair iddiaları ortaya koyanları kınadıklarını dile getirdi.