Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Sizi aile ile inanç ile iktidar ile ilgili tabuları sorgulamaktan ne alıkoyuyor?

Bugün Elmalı’daki yargı sürecinde sizin güvensizliğinizi kamçılayan ve yargısını ve kararlarını sorgulatan hukuk sistemi ülke özelinde zaten sorunludur.

Ama bunun ötesinde…


Tüm dünyadaki benzer olaylarda farklı ölçülerde de olsa insanlığın çıkmazları birbirine paralel ilerler.

Âdem ve Havva mitini bilinçaltında hep canlı tutan…

Ve kendi hatalarını hayali bir yaratıcıda aynalamanın patolojisini sorgulamaktan ısrarla kaçınan insanın kurduğu sistem, geri kalmışlığı ölçüsünde artan bir şiddette, çocuklarına hep zarar verir.

O yüzden bugün Elmalı davasında hakları yeterince korunmayan o iki çocuk için öfkenizi diri tutarken…

Bir yandan da kendinize sorun:

Tüm duyarlılıklarınıza ve bilincinize rağmen, sizi aile ile inanç ile iktidar ile ilgili tabuları sorgulamadan ne alıkoyuyor?

Baba, anne ve çocuk kutsalını yerle bir etmeden o karanlığı aydınlatamayacağınızı idrak etmenizi ne engelliyor?

Dini tabularla şekillenen ahlakın ikiyüzlülüğüyle yüzleşmekten neden kaçıyorsunuz?

İktidar algınızı değiştirmeden, mülkiyet ve mahremiyet kavramlarını sorgulamadan çocuklarınız için daha güvenli bir dünya inşa edemeyeceğinizi hiç mi bilmiyorsunuz?

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