Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Patates soğan, güle güle Erdoğan!

Montrö’den kime ne? Boğazlardan kime ne? Kanallardan, köprülerden kime ne? Köprülerden, tünellerden kime ne? Faizlerden kime ne? Bakanlardan kime ne? Meclis’ten kime ne? Avrupa Birliği’nden kime ne? NATO’dan kime ne? Faiz lobisinden kime ne? Dolardan, Avro’dan kime ne?

Konumu değerli, kültürü derin bu coğrafyada sadece ve sadece ülke çok kötü yönetildiği ve kaynaklar istismar edildiği için insanlar açlıktan ölüyor…

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Ve kamyonlar dolusu patates ve soğan, o insanların üzerine üzerine boşuna gelmiyor.

Beraberinde dillenmeye başlayan, basit olduğu kadar önemli ve ülke tarihine damga vurabilecek bir sloganı da gündeme getiriyor:

“Patates soğan, güle güle Erdoğan!”

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Mine Söğüt’ün yazısı

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