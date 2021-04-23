Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Öfke doluyor insan

Böyle devam ederse…

Kaçabilenler ilk fırsatta bu ülkeden kaçacaklar. 

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Kalanlarsa şu korkunç iktidarın yaptırımlarına boyun eğip sadece dini bayramları kutlayacakları yalan ve riya ile dolu bir geleceğe hapsolacaklar.

Milli bayramların zamanla tamamen sivilleşeceği, daha neşeli, daha kuralsız, daha insani olacağı günleri düşlerken…

Sadece irticai bir hal almaya meyyal dini bayramlara mahkûm edilmek üzere olan bir çocukluğun ardından bakakalan…

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Ve çocukları için artık umut dolu hayaller kurmakta zorlanan bu ülkede…

Bugün 23 Nisan.

Ve iktidarı ilk seçimde alaşağı etmek için birleşecek ortak bir öfke yükselemiyor bir türlü ne Meclis’ten ne de halktan. 

Mine Söğüt’ün yazısı

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