Mine Söğüt: Hiç olanlar

Ülke incindi. Daha önce hiç incinmediği kadar hem de.

En hassas yerinden, güvendiği en son ve en naif kaleden, tam kalbinden, türkülerinden, kadim geleneklerinden, sanatından, sanatın saflığından incindi.

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Bu incinmeden ortaya çıkan tepkilerin bir ucunda yine ölçüsüz, öfkeli, saldırgan bir sosyal medya linci var, diğer ucunda sanki kalan son umudu da kaybetmiş gibi olmanın tarifsiz hüznü.

Bu siyasi iklimde…

Kültüre, sanata, edebiyata, dansa, neşeye, çağdaşlığı çağrıştıran tüm eğlence ve yeme içme kültürüne ölesiye düşman bir iktidarın esip gürlediği bir dönemde…

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Erkan Oğur gibi yeryüzündeki güzel şeylerin sözcüsü olarak görülen bir müzisyen, nasıl olur da İbrahim Kalın gibi bu ülkedeki çirkin şeylerin sözcüsü olan politik bir figürle işbirliği yapar diye şöyle ya da böyle incinen insanların yaşadığı bir coğrafyada…

Mine Söğüt’ün yazısı