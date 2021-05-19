Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Ey Türk gençliği! Birinci vazifen kaçıp canını kurtarmaktır

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek değil, mevkiini suiistimal edenlerden, mafya ile yola düşenlerden, dini siyasete alet edenlerden ve ülkenin kasasını boşaltıp üstüne üstlük bir de sağı solu tehdit edenlerden kaçıp kendi canını kurtarmaktır.

Reklam

(…) Fırsat eşitliğini, ücretsiz eğitimi ve sağlık haklarını, insan haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmayan iktidarlara dönüp bakmamaktır.

Özgürlüğün ve bağımsızlığın kıymetini bilmektir.

Devletten, otoritelerden, diktatörlerden, reislerden değil…

Reklam

Diğer insanlara, canlılara ve doğaya zarar vermekten korkmaktır.

Muhtaç olduğun kudret, bir tuşla ulaşabildiğin o sonsuz evrende ve senden öncekilere benzememe becerindedir.

Mine Söğüt’ün yazısı

SON HABERLER

Anayasa profesörü Gözler’den, ‘pandemi süreci’ndeki hukuksuzluk tablosu

Pandemi sürecinde alınan kararlarının Anayasa’ya aykırılığını bir tablo haline getiren Anayasa profesörü Kemal Gözler, “Pandemiyle mücadele süreci, olmayan bir kurulun olmayan kararlarıyla başlayıp, şekil olarak dahi hukuka aykırı işlemlerle devam ediyor ve kanuna aykırı idarî yaptırım kararlarıyla müeyyidelendiriliyor. Hukuk devleti bu sürecin neresinde? Gören, bilen var mı” diye sordu.