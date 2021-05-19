Mine Söğüt: Ey Türk gençliği! Birinci vazifen kaçıp canını kurtarmaktır

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek değil, mevkiini suiistimal edenlerden, mafya ile yola düşenlerden, dini siyasete alet edenlerden ve ülkenin kasasını boşaltıp üstüne üstlük bir de sağı solu tehdit edenlerden kaçıp kendi canını kurtarmaktır.

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(…) Fırsat eşitliğini, ücretsiz eğitimi ve sağlık haklarını, insan haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmayan iktidarlara dönüp bakmamaktır.

Özgürlüğün ve bağımsızlığın kıymetini bilmektir.

Devletten, otoritelerden, diktatörlerden, reislerden değil…

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Diğer insanlara, canlılara ve doğaya zarar vermekten korkmaktır.

Muhtaç olduğun kudret, bir tuşla ulaşabildiğin o sonsuz evrende ve senden öncekilere benzememe becerindedir.

Mine Söğüt’ün yazısı