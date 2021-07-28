Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: ‘Al o zaman bir mülteciyi, evinde besle’ cümlesi faşizme güç veriyor

“Al o zaman bir mülteciyi, evinde besle” cümlesinin içinde barındırdığı yığınla duyguyu analiz edebilecek hassasiyetleri yitirmeniz…

Faşizme güç veriyor.


Ve sizi faşizm karşısında her gün biraz daha güçten düşürüyor.

En solcu, en demokrat, en halkçı, en eşitlikçi halinizle bile faşist olup olmamak arasında gidip gelen aklınızla yüzleşmeyi göze alırsanız hemen göreceksiniz;

Hukuk çerçevesine alınmış savaşlar, silah üretip satanların ve başta müteahhitler olmak üzere sadece birtakım girişimcilerin ceplerini doldurmaya yarar.

Yaşadıkları toprakları gerçekten kendilerine ait sanan sade vatandaşlar hep yanılırlar.

Savaşsalar da kaçsalar da eninde sonunda topraklarını “para”ya kaptırırlar.

Mine Söğüt’ün yazısı

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