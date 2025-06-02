Mine Esen: Kriz başlıklarına bakınca insanın içinden yurttaşla mı dalga geçiyorlar demek geliveriyor…

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Muhalefete yönelik artan baskılar, Suriye’den Ukrayna’ya dış politikadaki tartışmalı gelişmeler, İmralı açılımı, anayasayla iktidar hesapları derken dalgalar arasında savrulup duruyoruz.

Bilindik, sıkıcı klişe deyişlerden biri de “Dalga denizde olur”. Dalga geçmek anlamına da gelir. Ülkede yaşadığımız ekonomiden siyasete her alanda yaşadığımız kriz başlıklarına bakınca insanın içinden yurttaşla mı dalga geçiyorlar demek geliveriyor…

Mine Esen’in yazısı