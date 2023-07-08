Milyarder Jeff Bezos, kirada oturacak: Aylık 600 bin dolar

Dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon’un kurucusu ve 153 milyar dolarlık net servetin sahibi ABD’li girişimci Jeff Bezos, kirada oturmayı tercih etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Benzinga’nın haberine göre, Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, efsanevi caz saksofoncusu Kenny G’nin ABD’nin California eyaletindeki malikanesini aylık 600 bin dolara kiraladıkları bildirildi.

5 bin 500 metrekarelik evin büyük bir arka bahçesi, havuzu, gösterim odası ve kayıt stüdyosu var. Ayrıca 3 bin 500 metrekarelik misafirhanesi de var.

Malikane, California’nın en seçkin plajlarından biri olan ‘Little Dume’ plajına erişim sağlıyor.

Fotoğraf: New York Post

Kenny G, altı yatak odalı evi 1998’de 12,5 milyon dolara satın aldı. Kenny 2000’deyse malikanenin bitişiğindeki arsayı satın aldı ve 3 bin 500 misafirhane inşa etti. Bu ona yaklaşık 3 milyon dolara mal oldu.

Mülkün ayda 600 bin dolar kira getirdiği düşünüldüğünde ki bu yılda 7,2 milyon dolar ediyor, müzisyen için çok iyi bir yatırım olduğu kesin.