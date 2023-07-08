Milyarder Jeff Bezos, kirada oturacak: Aylık 600 bin dolar

Dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon’un kurucusu ve 153 milyar dolarlık net servetin sahibi ABD’li girişimci Jeff Bezos, kirada oturmayı tercih etti.
Benzinga’nın haberine göre, Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, efsanevi caz saksofoncusu Kenny G’nin ABD’nin California eyaletindeki malikanesini aylık 600 bin dolara kiraladıkları bildirildi.
5 bin 500 metrekarelik evin büyük bir arka bahçesi, havuzu, gösterim odası ve kayıt stüdyosu var. Ayrıca 3 bin 500 metrekarelik misafirhanesi de var.
Malikane, California’nın en seçkin plajlarından biri olan ‘Little Dume’ plajına erişim sağlıyor.
Kenny G, altı yatak odalı evi 1998’de 12,5 milyon dolara satın aldı. Kenny 2000’deyse malikanenin bitişiğindeki arsayı satın aldı ve 3 bin 500 misafirhane inşa etti. Bu ona yaklaşık 3 milyon dolara mal oldu.
Mülkün ayda 600 bin dolar kira getirdiği düşünüldüğünde ki bu yılda 7,2 milyon dolar ediyor, müzisyen için çok iyi bir yatırım olduğu kesin.