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Yaramazlara biraz batar!

‘Milliyet farkı’ faiziyle geri istenebilir

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, “Milliyet farkı adı altında farklı ücret durumunda kalan tüketiciler, ödediği farkın avans faiziyle iadesine karar verilmesini isteyebilir” dedi.

AA’ya konuşan Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Ergün Kılıç da “Otellerin ‘milliyet farkı’ adı altında ekstra ücret talep etmesi yasal değildir, tüketicilerin mal hizmetlerden eşit yararlanmasına aykırıdır ve ayrımcılıktır” dedi.


Turizm belgeli otellerde uygulanacak fiyat tarifelerinin ‘turizm tesislerini belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik’te belirlendiğini söyleyen Kılıç, buna göre milliyet ayrımına dayalı bir fiyatlandırma yapılamayacağını belirtti.

Ne olmuştu?

Limak Lara Hotel, Britanya’daki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu anlayınca 120 avro (4 bin 172 lira) ‘milliyet farkı’ ücreti almıştı. Sosyal medyada tepkiler artınca Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek otele inceleme başlatmıştı. Otel durumu ‘dikkatsizlik’ olarak nitelemişti. Ancak otelin yıllardır müşterilerinden ‘milliyet farkı’ ücreti aldığı ortaya çıkmıştı. Otele 56 bin 694 lira ceza kesilmişti.

‘Milliyet farkı’ alan otele ceza

Limak’ın yıllardır süregelen ‘dikkatsizliği’: 2016’da da ‘milliyet farkı’ ücreti almışlar

Türk müşterisinden ‘milliyet farkı’ alan Limak Lara Hotel’e inceleme

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Akşam Postası / 3 Mayıs 2024

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Azalt – yeniden kullan – geri dönüştür: Döngüsel Ekonomi

Bugüne kadar uyguladığımız ekonomi modeli, tamamen fazla üretim ve hiç durmadan tüketmek üzerine dayalıydı. Tekstil çöpleri, önüne geçilemeyen gıda atıkları ve okyanusları bile kaplayan plastik atıklar doğrudan bu ekonomi modelinin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise iklim kriziyle hayatımıza giren problemleri çözmek adına yeni bir üretim ve tüketim modeline ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bu noktada ortaya çıkan “döngüsel ekonomi” bizi ve gezegenimizi bir nebze olsun rahatlatabilir.