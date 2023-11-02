Milliyet, 29 yıllık çalışanı Tolga Şardan’ın tutuklanmasını görmedi

Demirören Grubu’na ait Milliyet, 29 yıllık çalışanı gazeteci Tolga Şardan’ın yazdığı bir haberden dolayı tutuklanmasını haberleştirmedi.

Fotoğraf: Alican Uludağ / Twitter

T24 yazarı Şardan, dün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla ‘MİT’in cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Milliyet gazetesiyse ne basılı ne de internet versiyonunda Şardan’ın tutuklanmasına yer vermedi.

Gazetede Şardan’ın tutuklanmasından bahsedilen tek yer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktarılan açıklamaları.

Şardan 1989’dan 2018’e kadar Milliyet gazetesinde polis muhabirliği, Ankara temsilci yardımcılığı ve köşe yazarlığı yapmıştı.

Şardan’la birlikte uzun yıllar Milliyet’te çalışmış olan gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Twitter’dan Milliyet’e şu sözlerle tepki gösterdi: “Bu gazeteye başta @sardan_tolga hayatımızı verdik. Yollarımızı ayırdık, buna rağmen arkasından konuşmaya içimiz el vermedi. Tolga Şardan’ın tutuklanmasına dair satır yok. Bu iktidarın emri falan da değil. Bizzat ‘meslektaşlarımızın’ gölgesinden korkması bu. Gölgesinden korkanlar da bu mesleği yapmazsa iyi olur…”