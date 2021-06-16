Milli takım şarkısıyla tepki çeken Kıraç, mağlubiyetlerden sonra ‘özür diledi’

Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan A Milli Takım için hazırladığı ‘Haydi‘ isimli şarkısıyla sosyal medyada tepki toplayan şarkıcı Kıraç, milli takımın ilk iki maçını kaybederek tur şansını mucizelere bırakması sonrası ‘özür diledi’.

Milli takım Euro 2020 A Grubu’ndaki ilk maçında İtalya’ya 3-0 yenildikten sonra dün de Galler’e 2-0 yenildi ve ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı. Son maçta ise İsviçre karşısında gruptan çıkmak için mucize aranacak.

Kıraç bu sonuçlardan Twitter’da şu mesajı paylaştı: “Özür diliyorum! Milli Takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden ‘Milli’ takıma milli duyguları öne çıkaran, mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden ‘marş’ yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden.”

Özür diliyorum!

Milli Takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum.

Neden “Milli” takıma milli duyguları öne çıkaran, mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden “marş” yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden. — KIRAÇ (@AliTufanKirac) June 16, 2021

Tepki çeken şarkı

Futbolcuları askerlere benzeten ve dinleyicilerin ‘anlamsız’ bulduğu sözlerle başlayan şarkı “Tüm dünyayı titreteceksin” temennisiyle sona eriyor.

Şarkının klibi de izleyiciyi anlam arayışından eli boş gönderiyor. Klip, Türk bayrağı fonu önünde etrafını sarmış yedi mini Kıraç ve ortada büyük bir Kıraç’tan ibaret.

Şarkının sözleri şöyle: “Dört koldan her yanı ateş sarsa da/ Ateş dokunmaz sana sen çık meydana / Yalnız değilsin sen Türkiye’mizsin / Dünyaya haykıran gür sesimizsin / Sen de askersin sen de Mehmet’sin / Kalbinde en derinde hissedeceksin…”