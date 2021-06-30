Diken

Yaramazlara biraz batar!

Milli Eğitim müdürünün bağış parasıyla tatile gittiği iddiasıyla ilgili habere erişim engeli

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi‘nin bir GSM operatörünün 400 bin liralık bağışıyla tatile gittiği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kınama cezası aldığı ile ilgili haberlere ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

EngelliWeb’in haberine göre Yahşi’nin şair ve yazar Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’ndeki etkinliğini baskı yaparak iptal ettirdiği iddiasıyla ilgili haberlere de engel getirildi.


Her iki karar da dün İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nce alındı.

İlgili haberlerde, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın Yahşi’ye yönelik ‘tatil’ iddiasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiği ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın Ergülen’le ilgili iddiayı yine Selçuk’un yanıtlaması talebiyle Meclis gündemine taşıdığı bildiriliyordu.

Selçuk her iki soru önergesini de yanıtsız bırakmıştı.

Yahşi hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.

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