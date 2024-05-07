Milli Eğitim bakanı: 20 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ’20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştıklarını’ söyledi.

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Tekin, atamalarla ilgili şöyle konuştu: “Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130’a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.”

Ataması yapılacak branşlardan bazıları şöyle…

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği 2 bin 449, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 1594, ingilizce öğretmenliği 968.

Bakan, atamaların yüzde 50 KPSS puanının yüzde 50 de mülakatın puanına göre yapılacağını duyurdu.

Tekin, ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken atamalar için destek olan kurumlara ve cumhurbaşkanına teşekkür etti.