Milli boksörü antrenman sırasında yılan ısırdı

Milli boksör Rabia Topuz’u, Malatya’da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı.

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AA’nın haberine göre milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş’la antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü bölgesine gitti.

Kırsal alanda koşan Topuz’un ayağını yılan ısırdı.

Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapılan Topuz,Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Topuz’un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.