Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen sürücü Emre Ali Önder yeniden tutuklandı.

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Muğla başsavcılığı 14 Ocak’ta sanık Önder’in Datça Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Önder’in yakalanması için karar çıkardı.

İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan Önder, işlemlerinin ardından Muğla Cezaevi’ne götürüldü.

Ne olmuştu?

Kazım Yılmaz Caddesi’nde Emre Ali Önder’in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, 8 Eylül 2024’te kontrolden çıkarak yoldaki İlkan Karaman’a çarpmıştı.

Ağır yaralanan basketbolcu Marmaris Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan sürücü hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan iki yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 Ocak’ta görülen ilk duruşmada Önder’in cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.