‘Millet ittifakı’ kulisi: Kılıçdaroğlu, Akşener’in bilgisi dışında adım atmıyormuş

İYİ Parti’den CHP’ye yönelik artan eleştiriler hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir kaynak ”Meral hanımın ‘Evet’ demediği kimse millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olamaz” dedi.

Fotoğraf: AA

Geçen hafta İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP’li belediyeler ve başkanlarına tepki göstererek “İYİ Parti’nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler” demişti. Bu sözler sonrasında ‘millet ittifakı’ partilerini oluşturan İYİ Parti ve CHP arasındaki ilişki tartışılmaya başladı.

İktidar medyasının gündemde tutmayı sevdiği ‘ittifak çatırdıyor’ konusuyla ilgili olarak Çelik, bugün de ”Sabırlar bitiyor, ittifak kurmaya mecbur değiliz” dedi.

İYİ Parti’den daha önce de CHP’ye yönelik kamuoyunu önünde bazı eleştiriler gelmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmalarıyla ilgili “Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu” demişti.

Diğer yandan dün Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaretinde dile getirdiği “Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” ifadeleri de yeni bir tartışma konusu oldu. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini “Erdoğan’dan aşina olduğumuz ifadeler” sözleriyle değerlendirirken “Her problemin çözüm mercii Ankara’dır” diye konuştu.

Bu tartışma sürerken Korkusuz’dan Ahmet Takan’a konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın bir kaynak, ”Kemal bey attığı her adımı sayın Meral Akşener’in bilgisi dahilinde atıyor. Meral hanımın bilgisi dışında adım atmıyor” dedi.

Takan’ın “Kılıçdaroğlu’na çok yakın” diye tanımladığı kaynak şunları paylaştı:

*Sayın Kemal Kılıçdaroğu, ne İYİ Parti’yi ne de sayın Meral Akşener’i devre dışı bırakıldığına dair bir izlenim yaratmamak için çok titiz davranıyor. Kemal bey, ne bilgi edinirse mutlaka Meral Akşener ile paylaşıyor.

*Meral hanımın ‘Evet’ demediği kimse millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olamaz.

*Cumhur ittifakının kurduğu oyunları çok iyi biliyoruz. Ona göre değerlendirmelerimizi yapıp, hareket tarzımı belirliyoruz.

*Anket firmalarının yaptığı manipülasyonların farkındayız. Kemal bey de Meral hanım da farkında.

*Tabanlarda farklı düşünceler olabilir. Gayet doğaldır. Türkiye’ye demokrasiyi getirmek için mücadele ediyoruz. 24 saat çalışıyoruz.