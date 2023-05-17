Millet ittifakı CHP’de bir araya gelecek

Millet ittifakını oluşturan altı partinin genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde saat 15:00’te yapılacak toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.
Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.
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