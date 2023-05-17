Diken

Yaramazlara biraz batar!

Millet ittifakı CHP’de bir araya gelecek

Millet ittifakını oluşturan altı partinin genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde saat 15:00’te yapılacak toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.


Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

Çok okunan
Bill Gates hayıflandı: Hafta sonlarına inanmazdım

CHP’de ikinci tur stratejisi belirlendi

SON HABERLER

YSK’ya itiraz süresi bugün doluyor

14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimlerine ilişkin sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz süresi bugün 17:00’de doluyor.