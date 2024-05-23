Mikroplastikler şimdi de testislerde

Mikroplastikler şimdi de insan testislerinde bulundu. Sperm sayısının düşmesi mikroplastiklerden kaynaklanabilir.

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Araştırmacılar 23 insan ve 47 köpek testisini inceledi. Tüm örneklerde mikroplastik bulundu. İnsan testislerinde sperm sayıları ölçülemezken, köpek testislerinde daha fazla mikroplastik ile daha düşük sperm sayısı arasında bir bağlantı gözlendi.

Erkeklerin sperm sayısı on yıllardır azalma eğiliminde ve böcek ilaçları gibi kimyasal kirlilik bilinen en önemli etkenler arasında gösteriliyor. Mikroplastikler insan kanında, plasenta ve anne sütünde de bulunmuştu. Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri henüz belirsiz olsa da laboratuvar çalışmaları insan hücrelerine zarar verebileceğini öne sürüyor.

New Mexico Üniversitesi’nden Prof. Şiaozjong Yu bulgulara şaşırdığını belirtti. “Mikroplastiklerin üreme sistemine nüfus edip edemeyeceğinden şüphe ettim. Köpekler için sonuçları aldığımda şaşırdım. İnsanlar için sonuçları aldığımda ise daha da şaşırdım.“

Toksikoloji Bilimleri’de yayınlanan çalışma, doku örneklerinin çözülmesi ve kalan plastiğin analiz edilmesini içeriyor.

Araştırmada insan testisleri köpek testislerinin yaklaşık üç katı plastik konsantrasyonu saptandı. Yaygın plastikler arasında polietilen ve PVC bulunuyor.