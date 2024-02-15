Microsoft’dan Almanya’ya 3,2 milyar avroluk yapay zeka yatırımı

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft’un gelecek iki yıl içinde Almanya’ya çoğunluğu yapay zeka alanında olmak üzere 3,2 milyar avroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

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Microsoft Başkanı Brad Smith, başkent Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşmesinin ardından konuştu.

AA’nın haberine göre Smith, Almanya’daki varlıklarını genişletmek için 2025 sonuna kadar yaklaşık 3,2 milyar avro yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Bu, Microsoft’un son 40 yılda Almanya’ya yaptığı en büyük yatırım.

Smith, ülkedeki yapay zeka ve veri merkezi altyapısının kapasitesini iki katına çıkarmayı ve eğitim programlarını genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.