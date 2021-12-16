Microsoft, Türkiye dahil dört ülkeyi uyardı

Teknoloji devi Microsoft Çin, İran, Kuzey Kore ve Türkiye’de hükümetlerle bağlantılı bilgisayar korsanlarının büyük teknoloji firmaları tarafından kullanılan yazılımlardaki kritik bir hatadan yararlanmak için harekete geçtiği uyarısını yaptı.

Yazılımdaki hata, kullanıcıların bazı uygulamalardaki bilgileri günlüğe kaydetmek için kullandığı ‘Log4j’ olarak bilinen Java tabanlı yazılımda bulunuyor.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi de yazılım hatasının dünya çapında yüz milyonlarca aygıtı etkileyebileceğini bildirdi.

Kurum, ABD’deki bütün resmi dairelerin tehdide karşı koyabilmek için gerekli güncellemeleri yapmasını emretti.

Microsoft’un uyarısına göre güvenlik açığını kullanan İranlı bilgisayar korsanlarının ‘fidye yazılımı’ sabıkası var. Çinli grupsa bu yılın başlarında Microsoft Exchange e-posta yazılımına karşı yapılan saldırının arkasında olmakla suçlanıyor.