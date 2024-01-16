Microsoft Apple’ı solladı

Microsoft, piyasa değeri olarak Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.
companiesmarketcap’ın aktardığına göre Microsoft’un değeri 2,887 trilyon dolara ulaştı. Apple’ın değeriyse 2,874 trilyon dolar.
Türkiye’nin milli geliri yaklaşık 900 milyar dolar.
Geçin temmuzda Reuters’ın derlediği listede sıralama şöyleydi:
- Apple- 3 trilyon 50 milyar dolar
- Microsoft- 2 trilyon 532 milyar dolar
- Suudi Aramco- 2 trilyon 80 milyar dolar
- Alphabet- 1 trilyon 527 milyar dolar
- Amazon- 1 trilyon 337 milyar dolar
- NVIDIA- 1 trilyon 44 milyar dolar
- Berkshire Hathaway- 829 milyar dolar
- Meta Platforms- 745 milyar dolar
- Tesla- 735 milyar dolar
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)- 486 milyar dolar