Yaramazlara biraz batar!

Microsoft Apple’ı solladı

Microsoft, piyasa değeri olarak Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

Apple ve Microsoft. Görsel: AA

companiesmarketcap’ın aktardığına göre Microsoft’un değeri 2,887 trilyon dolara ulaştı. Apple’ın değeriyse 2,874 trilyon dolar.


Türkiye’nin milli geliri yaklaşık 900 milyar dolar.

Geçin temmuzda Reuters’ın derlediği listede sıralama şöyleydi:

  1. Apple- 3 trilyon 50 milyar dolar
  2. Microsoft- 2 trilyon 532 milyar dolar
  3. Suudi Aramco- 2 trilyon 80 milyar dolar
  4. Alphabet- 1 trilyon 527 milyar dolar
  5. Amazon- 1 trilyon 337 milyar dolar
  6. NVIDIA- 1 trilyon 44 milyar dolar
  7. Berkshire Hathaway- 829 milyar dolar
  8. Meta Platforms- 745 milyar dolar
  9. Tesla- 735 milyar dolar
  10. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)- 486 milyar dolar
Dünyadaki en değerli 10 şirket

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