Miçotakis’ten Kariye tepkisi: Bu konuyu Erdoğan’la konuşacağım

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kariye Manastırı’nın camiye dönüştürülmesinden Yunan halkının büyük bir memnuniyetsizlik duyduğunu, konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la konuşacağını söyledi.

Tovima‘nın haberine göre bugün Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’yla bir araya gelen Miçotakis şu açıklamayı yaptı:

“Tarihi bir tapınak olan Kariye Manastırı’nın gereksiz bir şekilde camiye dönüştürülmesi hakkında tüm Yunanlıların da paylaştığı güçlü memnuniyetsizliğimi açıkça belirtmek istiyorum. Bu davranışın, medeniyetlerin kesişme noktası olan Konstantinopolis’in zengin tarihine zarar verdiğine inanıyorum ve bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğümde kesinlikle ele alacağım.”

Yunanistan’ın Türkiye’yle ilişkilerinin her zaman güven içinde ilerlediğini söyleyen Miçotakis, Türkiye’nin tutumunun bir gecede değişeceği yanılsaması içinde olmadıklarını söyledi.

Başbakan, anlaşmazlıklar ortaya çıktığında samimi ve saygılı bir şekilde konuşabilmek için iletişim kanallarını açık tutmanın elzem olduğunu belirtti.