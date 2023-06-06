MI6 başkanı, bu sefer doğru hesapla tebrik etti

Britanya’nın dış istihbarat servisi MI6’in başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanı olarak atanan İbrahim Kalın’ı tebrik etti.

Richard Moore. (Fotoğraf: AA)

Moore, iki gün önce de Dışişleri bakanlığına atanan eski MİT başkanı Hakan Fidan’ı Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla tebrik etmişti. Ancak Moore, paylaşımında Hakan Fidan ismiyle açılmış parodi bir hesabı etiketlemişti.

Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek! 😊 https://t.co/NCpoozWZbb — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

MİT başkanlığına atanan Kalın’ı da tebrik eden Moore, bu sefer tebrik edeceği hesapta yanılmadı.

Moore, şunları dedi: “Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak eski dostum İbrahim Kalın’ı MİT başkanlığına atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun.”