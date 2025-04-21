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Yaramazlara biraz batar!

MHP Bahçeli'nin yürüyüş görüntülerini paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yürüyüş görüntüleri partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraf: MHP_Bilgi / X

Bahçeli, 6 Şubat’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nde kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’taysa taburcu edilmişti.


Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sık sık farklı iddialar ortaya atılırken MHP’li isimler ‘evinde dinlendiğini’, durumununsa iyi olduğunu belirtiyordu.

28 Ocak’tan 4 Nisan’a kadar görüntü vermeyen MHP lideri, süreçte birçok siyasetçi ve gazeteciyle yaptığı telefon görüşmeleriyle gündeme gelmişti.

MHP lideri, 66 günün ardından ölüm yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmişti.

MHP’nin X hesabından Bahçeli’nin 2 dakika 16 saniye boyunca yürüdüğü görüntüler ‘Altaylardan Tuna’ya’ şarkısıyla paylaşıldı.

Bahçeli, 28 Ocak’tan bu yana partisinin grup toplantılarına katılmadı ve basına konuşmadı.

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