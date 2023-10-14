MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi evinde ölü bulundu

MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi Yusuf Çırpan, Muratpaşa ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Demircikara Mahallesi 1431 Sokak’taki apartmanın giriş katında yaşayan 64 yaşındaki Çırpan’ın kapısı açık olan evinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çırpan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izleyerek bölgede çalışma başlattı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Daha sonra MHP Antalya milletvekili Abdurrahman Başkan ve parti yöneticileriyle adli tıpa gelen il başkanı Onur Temel, Çırpan’ın başında darbe izi olduğunu ifade etti.