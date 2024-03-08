Bugün sofralarımıza gelen gıdaların; taşıma ve tedarik zinciri aşamaları, sera ve su kullanımı gibi pek çok sebepten yaşadığımız iklim krizini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, mevsiminde ve bitkisel bazlı beslenmek büyük önem taşıyor.

Günümüzde, gıda sistemlerinin iklim krizine etkileri, hepimizin bildiği gibi endişeli bir hal aldı. “Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinde Sınırlar” araştırmasına göre küresel gıda tedarik zinciri, sera gazları oluşumunun yüzde 26’sından sorumlu. Öyle ki, gıda üretiminin sadece çiftlik aşaması, gıdaların sebep olduğu sera gazının yüzde 61’ini oluşturuyor ve bu özelliğiyle, dünyadaki buz ve çöl içermeyen arazinin yüzde 43’ünü ve tatlı suyun üçte ikisinden fazlasını kullanıyor.

Peki, mevsimsel beslenmek iklim krizine olan etkimizi azaltmak için bir yol olabilir mi? Evet, elbette. Mevsimsel beslenme; yerel olarak o mevsime uygun yiyecekleri tüketmeyi, gıdaların yetiştirilmesinde ve tüketilmesinde mevsimsel döngülere uyum sağlamayı içeriyor.

Peki, mevsimsel beslenmediğimizde süreç nasıl işliyor?

Taşıma ve tedarik zinciri

Mevsim dışı ürünlerin tüketilmesi, bu ürünlerin uzak bölgelerden taşınmasını gerektiriyor. Bu durum, taşıma maliyetini artırırken sera gazı emisyonlarını da dikkat çekici boyutta yükseltiyor.

Kış aylarında yenen tropikal meyveler, yaz aylarında yenen kışlık sebzeler… Mevsime göre beslenmek; taşıma maliyetini ve tükettiğimiz sera gazı emisyonunu azaltarak karbon ayak izimizi de düşürüyor.

Sera tarımı ve su kullanımı

Mevsiminde olmayan ürünlerin yetiştirilmesi için sera tarımına ve yoğun sulama sistemlerine başvuruluyor. Seralarda üretim için gerekli sıcaklığın elde edilmesi için elektriğe veya fosil yakıta ihtiyaç duyuluyor. Bu durumda sera gazı salımı da kaçınılmaz oluyor. Diğer bir yandan, yoğun su kullanımı, yer altı su kaynaklarının tükenmesine ve sulak alanların tahribatına yol açıyor.

Biyoçeşitlilik ve monokültür tarımı

Mevsim dışı ürünlerin ticari üretimi, monokültür tarımını teşvik ediyor. Monokültür tarım; tarım arazilerinde, tek bir bitki türünün yoğun bir şekilde yetiştirilmesi anlamına geliyor. Örnek olarak, geniş alana yayılmış mısır ve buğday tarlaları verilebilir. Monokültür tarım teşviki ise yerel bitki çeşitliliğinin azalmasına ve biyoçeşitlilik kaybına yol açabiliyor. Mevsimsel beslenme, yerel çeşitlerin korunmasına ve çeşitliliğin artırılmasını teşvik eden sürdürülebilir bir yol olarak karşımıza çıkıyor.

Kış ayında tropik meyveler yerken ne sonuçlar doğurabileceğini düşünmüyoruz. Ancak sadece mevsiminin dışında yediğiniz bir meyve; tarladan mutfağınıza gelene kadar uzun, sera gazı salımına yol açan ve haliyle iklim kriziyle karşı karşıya bırakılan bir yolculuk içeriyor.

Mevsimsel beslenmemenin yanında hayvansal gıda tüketiminin artması da büyük önem taşıyor

Günümüzde hayvansal içeriği yüksek gıdalara talebin çoğalmasıyla; enerji, su ve toprağa olan ihtiyaç da artıyor. Yapılan gıda tercihlerini; üretim, işleme, dağıtım, hazırlama, tüketim ve atık evreleri; çevre, ekonomi ve toplum üzerinde birçok farklı etkiye sahip. Ekolojik açıdan sayısal ifadeyle belirtecek olursak; yoğun Metan (CH4) emisyonuna yol açan endüstrileşmiş hayvancılık tesislerinden tüketilen et, süt, yumurta gibi hayvansal proteinler yerine, soya sütü, tahıl ve bitki bazlı protein kaynaklarının tercih edilmesiyle; karbon ayak izinin 11 kat, nitrojen emisyonlarının yüzde 40, sera gazı emisyonlarının ise en az 5 milyar ton düşmesinin sağlanacağı öngörülüyor.

Genetikten gıda üretimine, besi alanına, et işlemeye, dağıtıma ve tabağa kadar, hayvancılık sektörü; karbon (CO2) emisyonunun yüzde 9’u, metan (CH4) emisyonunun yüzde 35-40’ı ve nitrat (N2O) emisyonunun ise yüzde 65’ini oluşturan payı ile sera gazları oluşumu için oldukça sorumlu tutuluyor.

Küresel nüfus artışıyla hayvansal gıdalara dayalı sanayinin gelişmesi paralel ilerledi. Buna bağlı olarak da her yıl yaklaşık 56 milyar kara hayvanı insan tüketimi için kesiliyor. Bu durum, hayvancılık sektörünü, küresel anlamda karasal alanların yüzde 30’unu kullanmasıyla, kaynakların kullanımı açısından doğrudan insanlarla rekabete sokuyor.

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli raporu verilerine göre, hayvan kaynaklı gıdalara talebin artmasıyla, tüketiminin 2050 yılına kadar iki katına çıkacağı öngörülürken bunun yerine hayvansal gıdaların insan beslenmesinden çıkarılmasının, yılda sekiz gigaton sera gazının önüne geçebileceği tahmin ediliyor.

Peki, mevsimsel beslendiğimizde ne oluyor?

Mevsimsel beslenme, mevsiminde yetiştirilen meyve ve sebzeleri içeriyor. Genellikle daha taze olan bu ürünlerin uzun süre dayanması için ilaç kullanılmıyor. Ayrıca ürünler hormon ve koruyucu içermediğinden daha besleyici ve lezzetli oluyor. Mevsimsel beslenme, yerel tarımı teşvik ediyor ve çiftçilere de katkı sağlayarak sürdürülebilir tarım uygulamaları için besleyici bir rol üstleniyor. Bu durum, tarımın doğal kaynaklara daha az zarar vermesine olanak tanıyor. Taşıma maliyetini ve sera gazı emisyonunu da azalttığından çevre dostu bir beslenme planı sunuyor. Mevsimsel beslenme, mevsime göre yetişen çeşitli sebze, meyve ve tarım ürünlerinin tüketimine, bu sayede daha dengeli ve çeşitli bir beslenme alışkanlığı kazanmaya teşvik ediyor.

Mevsimsel, sürdürülebilir beslenme, küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılmasına da büyük destek oluyor. Bilim insanları, sanayi öncesi dönemden bugüne kadar hava sıcaklığının 1 santigrat arttığını ve 0,5 derecelik bir artışı daha kaldıramayacağını söylüyor. Bu da demek oluyor ki; küresel ısınmanın maksimum 1,5 santigrat derece ile sınırlı kalması gerekiyor. Dolayısıyla mevsimsel, bitkisel ve sürdürülebilir beslenme, bireysel olarak alabileceğimiz en faydalı önlem gibi görünüyor.

Tüm bu bilgilerin ışığında mevsimsel beslenme, iklim krizine karşı alınabilecek en büyük önlemlerden biri diyebiliriz. Bu nedenle, bireysel ve toplumsal düzeyde mevsimsel beslenmeyi teşvik etmek, iklim krizine karşı bu büyük mücadelede etkili bir strateji olabilir. Peki, siz geleceğimiz için bu adımı da atmaya var mısınız?