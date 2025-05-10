Metrobüs kazası: Bir ölü, yaralı sayısı 48'e yükseldi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde metrobüs kazasında yaralananların sayısı 48’e yükseldi.

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Beylikdüzü’nde bir metrobüs, yolcu almak için durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı. İlk açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kazadan toplam 49 kişi etkilendi. Bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 11 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

37 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Küçükçekmece’de de kaza olmuştu

29 Ağustos 2024’te de Küçükçekmece’de iki metrobüs çarpışmış, bir kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturmada bir metrobüs sürücüsü ve denetim amiri tutuklanmıştı.