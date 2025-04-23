Metro İstanbul: Asansörler ve teleferikler tedbir amaçlı geçici bir süre kullanılmayacak

İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik depremin ardından Metro İstanbul, asansörlerin tedbir amaçlı geçici olarak kullanıma kapatıldığını duyurdu.

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Bugün 12:13’ten itibaren çoğu Marmara’da en büyüğü (Silivri merkezli) 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Metro İstanbul’un açıklaması şöyle:

“İstanbul’da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarımızda gerekli kontroller yapılmıştır. Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir.

Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır.”