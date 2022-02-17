Metin Özuğurlu: Masa bu haliyle cumhur ittifakını fazlasıyla tedirgin etti

Masa bu haliyle Cumhur İttifakını fazlasıyla tedirgin etti. Siyasi rakibini yok hükmünde görüp üzerlerine düşman ve suçlu etiketini boca eden gerilim siyasetini bu masa varken sürdürmek, otobana ters yönden giren Temel fıkrasını fazlasıyla andırır bir manzara yaratacaktır. Eşik aşılmıştır, bu saatten sonra kutuplaştırma siyasetindeki şok edici her yeni hamle, Cumhur İttifakının bu toplumdaki meşruiyet alanının daralmasıyla sonuçlanacaktır.

Metin Özuğurlu’nun yazısı