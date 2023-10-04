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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden yedi il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM Ağrı, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.


Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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