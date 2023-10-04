Meteorolojiden yedi il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
MGM Ağrı, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
MGM Ağrı, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor. Dolar/TL 27,546, avro/TL 28,834 seviyesinden işlem görüyor.
Bir gram altın şu an (9:00) 1612 liradan işlem görüyor.
Multiple miyelom ve lenfoma tedavisinde kullanılan melfalana erişemeyen hastaların tedavileri aksıyor. Hastalar kök hücre nakli olabilmek için aylarca, umutla ilacı bekliyor. İlaca ulaşamamak nakil merkezlerindeki bekleme sıralarını uzatıyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürülerek, ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu.